Пекин против размещения ракет в АТР - министр обороны КНР
Парад в Пекине по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны.
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов
Региональные проблемы должны решаться без вмешательства посторонних стран
Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Китай решительно против размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сторонними государствами, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ.
"Некоторые страны проводят стратегию безопасности исключительного характера: пытаются размещать ракеты средней дальности в АТР, укрепляя военные союзы, направленные против других стран. Мы решительно выступаем против этого", - сказал Вэй Фэнхэ в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Также, по его словам, "Китай выступает за то, чтобы региональные проблемы решались силами стран региона".
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