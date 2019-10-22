Пекин против размещения ракет в АТР - министр обороны КНР

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Региональные проблемы должны решаться без вмешательства посторонних стран

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Китай решительно против размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сторонними государствами, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

"Некоторые страны проводят стратегию безопасности исключительного характера: пытаются размещать ракеты средней дальности в АТР, укрепляя военные союзы, направленные против других стран. Мы решительно выступаем против этого", - сказал Вэй Фэнхэ в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Также, по его словам, "Китай выступает за то, чтобы региональные проблемы решались силами стран региона".