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21.10.2019
Lenta.ru

На Украине нашли "способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе" оружие

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Пусковая установка ОТРК "Гром"
Пусковая установка ОТРК "Гром".
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

На Украине развивается вооружение, "способное дать мощный отпор войскам [президента России Владимира] Путина на Донбассе", заявил "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, стоит обратить внимание на реактивный снаряд "Тайфун-1", продемонстрированный конструкторским бюро "Южное" на недавно завершившейся в Киеве выставке "Оружие и безопасность — 2019". Згурец отметил, что "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

Также эксперт отметил "Тайфун-2" (модернизация РСЗО "Ураган"), "Тайфун-3" (аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Ольха") и систему управления ОТРК "Гром-2", которая "способна превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

Згурец признал отставание украинских систем от российских в сфере реактивной артиллерии, а, рассуждая о гипотетическом масштабном конфликте Киева с Москвой, заявил, что "если Россия будет втягиваться в войну, то, по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша".

По его словам, при "сравнении боевых потенциалов" Украина "всегда будет уступать России, особенно если начнет следовать линейной логике". В качестве примера последней Згурец привел планы Киева по строительству четырех корветов на общую сумму один миллиард долларов. "Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы", — резюмировал эксперт.

В сентябре украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Су-27
Ураган РСЗО
Персоны
Путин Владимир
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