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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Компания "Сухой" отмечает вклад авиаконструктора Симонова в создание новейших истребителей марки "Су"

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Михаил Симонов, 1998 год
Михаил Симонов, 1998 год.
Источник изображения: © Алексей Михеев/ТАСС

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Технический задел, который был наработан под руководством авиаконструктора Михаила Симонова при создании истребителей Су-27, Су-30, фронтового бомбардировщика Су-34, экспериментального самолёта Су-47"Беркут", использован и в современных истребителях Су-35 и Су-57, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Сухой".

"Михаил Петрович Симонов, 90-летие со дня рождения которого будет отмечаться 19 октября, внёс огромный вклад в создание боевых самолётов марки "Су", в том числе и тех, которые сегодня поступают на вооружение Воздушно-космических сил России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, созданные под руководством Симонова боевые самолёты "определили на многие годы облик российского военного авиастроения и вывели его на лидирующие позиции в мире".

В пресс-службе отметили, что в конце 80-х - начале 90-х годов Симонов "стал инициатором успешного продвижения истребителей Су-27 и Су-30 на международном рынке, которые занимают значительную нишу в российском оружейном экспорте".

Симонов был удостоен звания Героя России, имеет другие государственные награды. Он являлся лауреатом Ленинской и Государственных премий, доктором технических наук, действительным членом Российской инженерной академии. Имя Симонова занесено на доску почёта Зала славы Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.

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