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21.10.2019
ЦАМТО

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 18 октября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 18 октября проведен Единый день приемки военной продукции.

В рамках мероприятия были подведены итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры.

Как отметил министр обороны, за прошедший период в войска поступило более 1100 ед. современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них: 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 ед. бронетанкового вооружения и техники, 21 радиолокационная станция различной модификации, малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль проекта "Смерч".

Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое.

"До конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019", – поставил задачу министр обороны.

Говоря о капитальном строительстве, Сергей Шойгу сообщил, что в этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение.

Приоритетами, как заявил министр обороны, по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники.

Сергей Шойгу подчеркнул, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности.

"Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я еще раз повторяю – всех арсеналов для хранения оружия, вооружения, боеприпасов", – сказал Сергей Шойгу, добавив, что "это во многом будет способствовать серьезному повышению, а если говорить точнее, то приведет к кардинальному повышению безопасности хранения, эксплуатации, а самое главное – это, конечно, увеличит сроки хранения, а за счет этого серьезным образом снизит финансовую нагрузку на наш бюджет".

"Я абсолютно уверен в том, что мы поставленные задачи по этим объектам выполним, и те пробелы, которые у нас существовали в прошлые годы, будут закрыты уже в этом году", – заявил министр обороны. <…>

Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и

Глава Минобороны отметил, что регулярное проведение таких Единых дней военной приемки выполнило поставленные цели, "чтобы предприятия работали планомерно, ровно, уверенно сдавали нам военную продукцию, чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

"Своей цели мы добились, сдача идет планово, многое из того, что на сегодняшний день поступает в войска, имеет замечательное качество, хорошо отработано и в тех количествах, которые заложены в планах гособоронзаказа на 2019 год", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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К-186 Омск
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