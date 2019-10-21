В технополисе "ЭРА" презентовали модель лазерного сканирующего устройства для обнаружения скрытой инфраструктуры с БЛА

ЦАМТО, 18 октября. Ученые Военного технополиса "ЭРА" презентовали новую модель лазерного сканирующего устройства для обнаружения скрытой инфраструктуры с беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Модель позволяет не только распознать рельеф территории с высокой точностью, но и обнаружить препятствия в виде физических объектов на пути к цели.

Система была представлена 17 октября на выставке перспективных разработок в рамках научно-технической конференции по направлению "Техническое зрение. Распознавание образов" в Анапе в новом военном иннограде. Специалисты "ЭРА" совместно с предприятием АО "КТ-Беспилотные системы" провели лабораторные, наземные и летные испытания системы с использованием БЛА.

Использование технологии лазерного сканирования позволяет получить высокоточный помехоустойчивый канал получения информации, а метод полной оцифровки сигнала предоставляет точную модель подстилающей поверхности. Алгоритмы с использованием классификации и комплексирования данных обеспечивают автоматическое обнаружение скрытых объектов.

Лидар К16 (предыдущая модель – К8) разрабатывается с учетом требований Министерства обороны Российской Федерации. Частота сканирования нового лидара превышает предыдущую версию в два раза. Также вдвое увеличено число измерительных каналов, а дальность измерения повысилась со 100 до 200 м. Сейчас над совершенствованием системы нового поколения работают операторы научных рот в двух лабораториях технополиса "ЭРА" – "Робототехника" и "Техническое зрение. Распознавание образов", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.