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18.10.2019
Российская газета

На учениях "Гром" запустили 16 баллистических и крылатых ракет

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Источник изображения: rg.ru

В рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" состоялся пуск крылатых и баллистических ракет. В стрельбах участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы "Ярс" и "Искандер". Все цели были успешно поражены.


Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, подводные лодки Тихоокеанского и Северного флота из Охотского и Баренцева морей отстрелялись баллистическими ракетами по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В тоже время корабли Каспийской флотилии и Северного флота запустили по береговым целям высокоточные крылатые ракеты "Калибр-НК" из акватории Баренцева и Каспийского морей.

"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону на Камчатке, и расчетами "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов", - уточняется в сообщении.

В маневрах также были задействованы модернизированные ракетоносцы Ту-95МС, которые в полете выполнили пуски крылатых ракет по наземным целям на полигонах "Пембой" и "Кура".

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что в учениях "Гром" участвуют около 12 тысяч солдат и офицеров, 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов (в том числе пять дальних бомбардировщиков-ракетоносцев), а также 15 кораблей и пять субмарин. Сообщалось, что будет выполнено 16 пусков баллистических и крылатых ракет.

Николай Грищенко

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