"Реактивные" Т-80БВ, модернизированные Т-72Б3 и БМД-2 "воюют" в Мулино

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Тяжелая бронетехника - газотурбинные основные боевые танки Т-80БВ, самая новейшая версия Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-2, а также белорусские бронеавтомобили "Кайман" в настоящее время принимают участие в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019".

Как сообщает пресс-служба ЗВО, военнослужащие из Белоруссии, Армении и Киргизии освободили населенный пункт. Резервы были заблокированы точным огнем танкистов Западного военного округа, которых поддержали военнослужащие воздушно-десантных войск России.

По бронетехнике условного противника нанесли удары ракетами боевые вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34, а также огнеметные подразделения, вооруженные РПО-А "Шмель".

Всего в учениях в Нижегородской области задействовано около 3000 военнослужащих и три сотни единиц боевой техники от Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана.

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