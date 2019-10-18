The Guardian (Великобритания): трое американских дипломатов были задержаны недалеко от российского полигона, где в результате взрыва погибло 5 человек

Автор The Guardian не сомневается, что целью военных атташе США, задержанных в Северодвинске, был сбор информации об испытаниях ракеты "Буревестник". Иначе как объяснить тот факт, что, судя по расписанию поездов, дипломаты возвращались из Нёноксы — поселка, расположенного рядом с военным полигоном, где недавно произошла авария.

Трое американских дипломатов были ненадолго задержаны в России недалеко от военного испытательного полигона, где в августе произошел загадочный взрыв, после которого был зафиксирован всплеск радиации. Об этом сообщили несколько российских информационных агентств.

Как передает информационное агентство Интерфакс, посольство США подтвердило эту информацию, однако сообщило, что дипломаты заполнили все необходимые документы, прежде чем поехать туда. Министерство иностранных дел России заявило, что в качестве места назначения дипломаты указали другой город и, "видимо, заблудились".

Эти сообщения прозвучали спустя всего несколько дней после того, как США сообщили, что причиной того взрыва стала ядерная реакция, и что он произошел, когда Россия попыталась поднять крылатую ракету с ядерной энергоустановкой со дна Баренцева моря.

В понедельник, 14 октября, дипломатов сняли с поезда в городе Северодвинск, рядом с которым, как сообщают российские власти, проводились испытания ракетного двигателя с ядерным компонентом перед тем, как произошел августовский инцидент. Позже дипломатов, которые, как сообщает Интерфакс, являются военными атташе, освободили, однако им может грозить административное наказание за пребывание в зоне ограниченного доступа.

В своем заявлении Министерство иностранных дел России подтвердило, что дипломаты совершали официальную поездку и заранее уведомили Министерство обороны России о своих планах. "Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск, - сообщило министерство. - Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации".

Взрыв, произошедший на военном полигоне в августе, унес жизни как минимум пятерых человек и спровоцировал панику после того, как в соседнем Северодвинске резко вырос уровень радиации, превысив норму в 16 раз. Российские власти обнародовали довольно мало информации об этом происшествии. Однако на этой неделе один американский дипломат сообщил, что взрыв произошел в тот момент, когда россияне попытались поднять крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергоустановкой со дна Баренцева моря.

"США выяснили, что взрыв в районе Нёноксы стал результатом ядерной реакции, которая произошла в момент подъема российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой", - заявил дипломат Томас Динанно (Thomas DiNanno) во время выступления в ООН.

Впервые о планах России по созданию крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая в теории способна преодолевать неограниченное расстояние, рассказал президент России Владимир Путин во время своего выступления в прошлом году. Она до сих пор проходит испытания, и некоторые эксперты сомневаются в том, что такие ракеты когда-либо удастся сделать пригодными для боевого применения.

Российские военные пытались поднять ракету, упавшую в результате других неудачных испытаний в 2017 году, когда произошел этот инцидент. Что касается дипломатов, сначала было непонятно, ехали ли они в или из Нёноксы - поселка, расположенного недалеко от военного полигона, - когда их задержали. Однако, судя по расписанию поездов, они возвращались из Нёноксы, когда их задержали около шести часов вечера в Северодвинске.

Российские власти постарались сохранить завесу секретности, окружавшую этот инцидент, блокировав доступ к водам Белого моря для иностранных кораблей, чтобы помешать им собрать информацию о взрыве.

Эндрю Рот (Andrew Roth)