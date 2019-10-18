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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Су-30 разбился в Венесуэле

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Истребитель Су-30МК2
Истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы.
Источник изображения: www.airliners.net

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщили в минобороны Боливарианской Республики.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести тщательное расследование для выяснения обстоятельств и причин катастрофы", – передает ТАСС заявление минобороны.

Сообщается также, что крушение произошло после взлета самолета с военной базы имени Мануэля Риоса. Истребитель следовал на авиабазу имени Луиса дель Валье Гарсии в пригороде венесуэльского города Барселона.

Отметим, что это не первое крушение Су-30 в Венесуэле. Так, в сентябре 2015 года министерство обороны Венесуэлы заявило о крушении истребителя Су-30 возле границы с Колумбией.

Через три дня после крушения венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла купит у России еще не менее 12 боевых самолетов марки Су.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
Продукция
Су-30
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1 комментарий
№1
18.10.2019 01:08
Диверсия?
Очень похоже....
-1
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