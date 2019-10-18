Сожгли мосты: американцы уничтожили свой склад в Сирии

США разбомбили свой собственный склад с оружием в Сирии

Воздушные силы коалиции во главе с США нанесли удар по собственной базе в Сирии, где оставались боеприпасы и снаряжение, сообщили в штабе операции. Это был вынужденный шаг, поскольку Пентагон требовал как можно скорее эвакуироваться с территории, где Турция создает зону безопасности и борется с курдами. По словам американского лидера Дональда Трампа, военные его страны уже оставили северо-восточные территории Сирии.

Американская авиация уничтожила собственную базу в Сирии, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Они были спешно оставлены, поскольку Пентагон потребовал как можно скорее эвакуироваться из северных районов арабской республики, сообщило агентство Reuters.

"16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", - сообщил в своем твиттере официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

Этот завод был расположен примерно в 150 км к востоку от Алеппо. По данным газеты Le Monde, когда боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) оккупировали провинцию Ракка, предприятие продолжало работать, а после освобождения региона от террористов стало базой для спецподразделений, которые помогали курдам.

Как сообщил Кэггинс, войска коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.

По информации телеканала Al Mayadeen, в Ракку уже вошли передовые отряды сирийской армии и установили там контроль над аэродромом. Кроме того, они заняли Табку, ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции.

Тогда же американские военные покинули военную базу в районе деревни Телль-Байдар в провинции Хасеке и направились в сторону шоссе Телль-Тамер - Хасеке, сообщало сирийское агентство SANA.

Незадолго до этого правительственные силы вошли на две бывшие базы американских сил в Манбидже, расположенном в 85 км от Алеппо. Они были созданы два года назад для патрулирования северных районов Сирии. Как сообщал журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, после ухода из Манбиджа американских войск контроль над населенным пунктом установят российские силы.

Собеседник издания подчеркнул, что военные США больше времени провели в этом районе, поэтому "помогали войскам РФ быстро пройти через ранее небезопасные зоны". Он уточнил, что 14 октября американским военным установили 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. "По сути, это передача", - отметил источник.

Он рассказал, что за это время американцам необходимо максимально быстро разобраться со своим оборудованием в городе, сохранив как можно больше инвентаря. При этом технику, которую нельзя вывезти, было приказано уничтожить.

США начали выводить свои войска из Сирии после того, как 9 октября Турция начала на северо-востоке государства операцию "Источник мира". Официально ее целью называют создание буферной зоны - защитного пояса для турецкой границы, куда Анкара намерена вернуть сирийских беженцев. Но в большей степени эта операция все же направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС)), которых Турция считает террористической группировкой.

При этом для Вашингтона курды - союзники в борьбе с терроризмом. Тем не менее США отказались поддержать их. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 15 октября подтвердил, что американские военные ушли из районов проведения операции. По его словам, речь шла всего о 28 военнослужащих, которые теперь находятся в безопасности.

Бойцы курдских СДС, которые пользовались поддержкой США, назвали это предательством и "ударом ножом в спину".

Военную поддержку курдов Трамп решил заменить на давление на Турцию: Вашингтон ввел санкции против минэнерго и минобороны этой страны, их руководителей и министра внутренних дел. Американский лидер также пообещал поднять до 50% пошлины на сталь из Турции и прекратить торговые переговоры с ней.

Он пригрозил Анкаре разрушить экономику страны в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

"Как я и заявлял раньше, если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравненной мудрости, сочту выходящим за рамки, я полностью уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)" - написал глава государства в своем твиттере.

В следующем посте он заявил, что Анкара должна нести ответственность за пленных боевиков ИГ и их родных. Он убежден, что США сделали "больше, чем кто-либо мог ожидать" в борьбе с террористами и теперь настала очередь богатых стран Ближнего Востока заниматься этой проблемой.

Лидия Мисник