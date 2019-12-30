"Это фейк": Минобороны отрицает драку с американцами в Сирии

Минобороны назвало "фейком" новость о драке военных РФ и США в Сирии

Минобороны России назвало фейком информацию о том, что российские и американские военнослужащие подрались в сирийском городе Тель-Тамер, о чем сообщал The Syrian Observatory for Human Rights. По данным сайта, изначально конфликт возник у американцев с местными военнослужащими, которые обвинили Соединенные Штаты в предательстве из-за того, что солдаты США в середине октября покинули арабскую республику.

В Минобороны России опровергли информацию о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии.

"Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, - примитивный фейк", - утверждают в ведомстве.

Военные отметили, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений военной полиции РФ продолжают выполнять задачи в обычном режиме.

Ранее на сайте SOHR сообщалось, что на востоке Сирии подрались российские и американские военные. По информации организации, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака, куда американские военнослужащие приехали, чтобы получить информацию от местных жителей.

Утверждается, что местные военнослужащие обвинили американцев в предательстве, поскольку президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района.

Через некоторое время в Тель-Тамер прибыли российские военные. Солдаты из России и США начали спорить между собой, и в итоге конфликт перерос в драку. О пострадавших в результате драки SOHR не сообщает. По ее сведениям, оружие не применялось.

Накануне стало известно, что российские военные полицейские заняли оставленный американскими военнослужащими опорный пункт в поселке Телль-Самин. Этот стратегический район на перекрестке дорог связывает город Ракка - центр одноименной провинции - с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме Евфрата.

Телль-Самин находится в 26 км от Ракки, которую боевики запрещенной в России и ряде других стран террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ) с 2014 года считали своей столицей. Пункт расположен в здании бывшей школы - именно его еще несколько дней назад занимали военные США. И хотя пункт был американским, террористам все равно удавалось провозить по указанным дорогам оружие и боеприпасы. Об этом неоднократно заявляли сирийские власти.

В Ракке США и возглавляемая ими международная коалиция с осени 2017 года проводили освободительную операцию от террористов. Союзники совершили несколько авиационных ударов, которыми практически стерли город с лица земли. Массированные удары артиллерии и авиации со стороны коалиции уничтожили 80% жилого фонда города, все образовательные и медицинские учреждения и почти все мечети. Согласно докладу комиссии ООН, опубликованному в марте прошлого года, эти действия унесли жизни до 13 тыс. мирных жителей и всего 1 тыс. террористов.

В итоге боевики покинули населенный пункт, но его центр и часть окраин остались заминированными. По этой причине некоторые территории сегодня остаются недоступными. В этих районах все еще действуют спящие ячейки сторонников ИГ и сохраняются противоречивые отношения между арабским населением и курдскими формированиями, ответственными за обеспечение безопасности.

Сами войска международной коалиции покинули Ракку в октябре, сообщал официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую союзники проводят в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс.

Так же они поступили и с большинством остальных своих баз. В середине октября сообщалось, что американская авиация уничтожила собственную сирийскую базу, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Их спешно покинули из-за требования Пентагона как можно скорее эвакуироваться из северных районов арабской республики, поясняло агентство Reuters.

"16 октября, после того, как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу "Лафарж", чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", - написал в своем Twitter Майлс Кэггинс.

Этот завод находился примерно в 150 км к востоку от Алеппо. Как сообщала газета Le Monde, когда боевики "Исламского государства" оккупировали Ракку, предприятие продолжало работать. После того, как регион был освобожден от террористов, оно превратилось в базу для спецподразделений, которые помогали курдам.

США начали выводить свои войска из Сирии еще в начале октября после того, как Турция начала на северо-востоке арабской республики операцию "Источник мира". Анкара заявляла своей целью создание буферной зоны - защитного пояса для турецкой границы. Туда она намерена была вернуть сирийских беженцев. Впрочем, в большей степени эта операция все же была направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС), которых Турция считает террористической группировкой.

И хотя для Вашингтона курды - союзники в борьбе с терроризмом, США отказались поддержать их.

Дональд Трамп 15 октября подтвердил, что американские военные ушли из районов проведения операции. В то же время он уточнил, что речь шла всего о 28 военнослужащих.

Кристина Сизова