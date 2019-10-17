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17.10.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон с опаской ждет появление нового российского самолета ДРЛО А-100

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия уделяет все больше внимания современным самолетам поддержки - в частности, машинам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Со временем в этой области российские ВВС могут приблизиться к американским. Об этом пишет Military Watch.

Пока основным самолетом ДРЛО в российских ВВС остается модель А-50, которая используется с 1989 года. И по количеству, и по возможностям она уступает усовершенствованным самолетам E-3 Sentry, которые разработаны для ВВС США. В 2013 году российская авиация пополнилась модернизированным А-50У, он позволяет находиться в воздухе на одной заправке на 1520% времени дольше, чем оригинальная модель.

А радар "Шмель II" вместо обычного "Шмеля" на А-50 может засекать истребители на 33% дальше, чем предшественник, а пуски ракет — на расстоянии в 1000 километров вместо 800. Всего "Шмель II" может отслеживать до 300 целей и наводить перехватчики одновременно на 40 целей - это в полтора раза больше, чем у предшествующей модели. А-50У также оборудован системами активной и пассивной радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, даже этот более продвинутый самолет считается только временным проектом - до тех пор, пока в серию не будет запущен совершенно новый А-100. Несмотря на то, что подробной информации о новой машине еще нет, уже известно, что она будет использовать радар с активной фазированной решеткой и обнаруживать вражеские воздушные цели на расстоянии до 600 километров.

Самолет будет сделан на платформе Ил-76МД-90А и получит новую авионику. А-100 можно будет использовать и над морем — заявленная дальность, на которой машина будет засекать корабли, составляет 400 километров или даже больше. Мощный радар, цитирует издание Tut.by, станет преимуществом и для того, чтобы противостоять самолетам-невидимкам вроде истребителя F-35.

Возможно, заключает Military Watch, для противодействия А-100, когда он пойдет в серию, американцам придется срочно переходить на более продвинутые платформы ДРЛО.

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Страны
Россия
США
Продукция
E-3
F-35
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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