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17.10.2019
Интерфакс-АВН

Долги российской "оборонки" препятствуют диверсификации ее производств - Путин

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Ново-Огарево. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что это создает препятствия для диверсификации производств "оборонки".

"Очевидно, что сдерживающий фактор здесь - большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", - сказал Путин на совещании по программе финансового оздоровления организаций ОПК.

Путин напомнил, что еще в сентябре на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске была отмечена необходимость улучшения финансового состояния организаций ОПК.

"Мы договорились, что этот вопрос будет оперативно и содержательно проработан", - сказал президент.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
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