Российский "Охотник" впервые ударит

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" применит оружие в 2020 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, речь идет о продолжении испытаний дрона, проходящих в Ахтубинске. "В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ [Государственного летно-испытательного центра Минобороны]", — сказал собеседник.

Источник уточнил, что до конца 2019 года БПЛА продолжит совершать полеты без вооружения, в частности, поднимется в воздух до нескольких раз в сутки днем и ночью, в том числе вместе с истребителями.

Ранее в октябре источники "Известий" сообщили, что российские БПЛА "Альтиус" и "Охотник" пополнят реестр государственной авиации, а также получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки.