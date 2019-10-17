Военная полиция РФ на бронеавтомобилях "Тигр" впервые провела потрулирование в Мембидже

Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в городе Манбидже в восточной части провинции Алеппо, сообщил Департанент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Местное население встречает российский патруль военной полиции. Уже через десять минут после того как колонна заехала в город, обстановка в нем напоминает праздник. Водители сигналят, прохожие приветливо машут в след.

"По улицам этого города наш патруль проехал впервые. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Мембидж открыто, с демонстрацией флага - военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности. На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге", - сообщил журналистам представитель военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации Сафар Сафаров.

По его словам, первое патрулирование военными полицейскими Вооруженных Сил Российской Федерации улиц Мембиджа и его окрестностей продлилось более трех часов. "Мы будем продолжать контролировать эту зону ответственности. Наша главная задача - обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Это уже не первая наша задача в этой зоне - мы работаем здесь уже больше полугода и проблем не возникало ни с кем", - сказал Сафар Сафаров.

"Буквально вчера мы были в населенном пункте Хомгуль - это на линии соприкосновения, и водителя моего остановили. Люди вышли на дорогу, торт дали, там пирожки. Ну и сейчас люди нам машут, улыбаются", - добавил он.

От окраин города, до линии соприкосновения с турецкими военными всего несколько километров. Помимо самого Мембиджа сирийская армия заняла опорные населенные пункты вокруг. Американский контингент покинул этот район, оставив две свои базы.