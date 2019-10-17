Войти
17.10.2019
Военно-промышленный курьер

Военная полиция РФ на бронеавтомобилях "Тигр" впервые провела потрулирование в Мембидже

322
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в городе Манбидже в восточной части провинции Алеппо, сообщил Департанент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Местное население встречает российский патруль военной полиции. Уже через десять минут после того как колонна заехала в город, обстановка в нем напоминает праздник. Водители сигналят, прохожие приветливо машут в след.

"По улицам этого города наш патруль проехал впервые. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Мембидж открыто, с демонстрацией флага - военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности. На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге", - сообщил журналистам представитель военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации Сафар Сафаров.

По его словам, первое патрулирование военными полицейскими Вооруженных Сил Российской Федерации улиц Мембиджа и его окрестностей продлилось более трех часов. "Мы будем продолжать контролировать эту зону ответственности. Наша главная задача - обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Это уже не первая наша задача в этой зоне - мы работаем здесь уже больше полугода и проблем не возникало ни с кем", - сказал Сафар Сафаров.

"Буквально вчера мы были в населенном пункте Хомгуль - это на линии соприкосновения, и водителя моего остановили. Люди вышли на дорогу, торт дали, там пирожки. Ну и сейчас люди нам машут, улыбаются", - добавил он.

От окраин города, до линии соприкосновения с турецкими военными всего несколько километров. Помимо самого Мембиджа сирийская армия заняла опорные населенные пункты вокруг. Американский контингент покинул этот район, оставив две свои базы.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.02.2019
Военные полицейские при патрулировании близ сирийского Манбиджа координируют свои действия с Турцией и курдами - генерал Ивановский
24.09.2018
Когда в дело вступает резерв Верховного
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности