В Турции завершены испытания национального ЗРК Hisar-A

ЦАМТО, 16 октября. Завершены испытания разработанного турецким ОПК нового ЗРК малой дальности Hisar-A, что позволяет приступить к его серийному производству, сообщает Daily Sabah.

Как объявил на своей странице в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, разработанный компаниями Aselsan и Roketsan ЗРК Hisar-A успешно со 100-процентной точностью поразил мишень в ходе завершающего этапа испытаний. Серийное производство Hisar-A планируется начать в ближайшее время.

По информации SSB, в рамках комплексных испытаний цель была обнаружена и сопровождалась РЛС системы, данные для поражения объекта были рассчитаны системой боевого управления и ракета была запущена автоматически в нужный момент. Успешно пораженная мишень имитировала скоростной самолет на максимальной дальности.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках контракта, подписанного в 2011 году Секретариатом оборонной промышленности МО Турции (SSM – Savunma Sanayii Mustesarligi) с компанией Aselsan, в Турции началась разработка ЗРК Hisar-A и Hisar-О. В проекте также участвует компания Roketsan. Комплексы предназначены для защиты от воздушных угроз военных баз, портов, важных объектов и мест расположения войск.

Основная версия ЗРК малой дальности Hisar-A размещена на шасси гусеничной бронемашины ACV-30 компании FNSS и вооружена четырьмя поднимающимися ТПК с ЗУР вертикального старта. Пусковая установка также оснащена установленной на поднимающейся мачте РЛС обнаружения целей, системой идентификации "свой-чужой", электронно-оптической/ИК системой наблюдения, системой боевого управления и управления огнем. Предполагается, что ЗУР Hisar-A позволит поражать цели на дальностях до 15 км и высотах до 5 км. Пусковая установка Hisar-A также может размещаться на колесном шасси и интегрироваться с кабиной управления огнем и буксируемой РЛС Kalkan.

РЛС, системы боевого управления и пусковые установки ЗРК разработаны Aselsan, компания Roketsan отвечала за создание ракеты. Осколочно-фугасная боевая часть ЗУР разработана Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE). Как ожидается, ЗРК Hisar-A и Hisar-О будут приняты на вооружение в 2020 и 2021 гг., соответственно.