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17.10.2019
Интерфакс-АВН

Партия "Бук-М3" поступила на вооружение войск Центрального военного округа - командующий

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Самоходная установка "Бук-М3"
Самоходная установка "Бук-М3".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России

Екатеринбург. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), сообщает в среду пресс-служба округа.

"Первые комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск противовоздушной обороны округа. Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41 общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - уточнил командующий войсками ЦВО Александр Лапин, слова которого приводятся в сообщении.

Лапин добавил, что перевооружение на новые комплексы на треть увеличит боевые возможности бригады по защите сухопутных подразделений, критически важных объектов от средств воздушного нападения.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что переподготовка расчетов округа на новые образцы техники будет проведена в профильном учебном центре Минобороны, дислоцированном в Оренбургской области, и завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

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