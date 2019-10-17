Партия "Бук-М3" поступила на вооружение войск Центрального военного округа - командующий

Екатеринбург. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), сообщает в среду пресс-служба округа.

"Первые комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск противовоздушной обороны округа. Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41 общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - уточнил командующий войсками ЦВО Александр Лапин, слова которого приводятся в сообщении.

Лапин добавил, что перевооружение на новые комплексы на треть увеличит боевые возможности бригады по защите сухопутных подразделений, критически важных объектов от средств воздушного нападения.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что переподготовка расчетов округа на новые образцы техники будет проведена в профильном учебном центре Минобороны, дислоцированном в Оренбургской области, и завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.