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17.10.2019
BFM.RU

Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник

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Газпром
Газпром.
Источник изображения: РИА Новости

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, передает «Интерфакс». Теперь компания планирует закупить взамен компрессорные станции российского производства. Свою мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов предложило предприятие ЗАО НПП «Компрессор» (Казань).

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что, судя по представленной казанским заводом информации, экономические показатели оборудования выше, чем у зарубежных компрессоров. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.

Об отключении зарубежной техники заявил начальник департамента № 335 Павел Крылов. «Они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал он.

По словам близкого к «Газпрому» собеседника РБК, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель.

«Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание», — отметил источник. По его словам, у «Газпрома» есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что компрессоров LMF в «Газпроме» не очень много, они используются при ремонте газопроводов. «Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», — сказал он.

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Страны
Австрия
Россия
США
Швейцария
Компании
ГАЗ Группа
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