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17.10.2019
ТАСС

В ЦПК в октябре начнутся испытания гидролаборатории, ремонт которой шел пять лет

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Испытания будут проходить в течение месяца.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бассейн гидролаборатории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, которая с 2014 года находится на реконструкции, заполнят водой в октябре, после чего начнут его испытания. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"В октябре мы заполним бассейн и начнем испытания", - отметил Власов. При этом он добавил, что более точной даты начала проверок пока нет.

По словам начальника ЦПК, испытания будут проходить в течение месяца. "Где-то ближе к концу ноября завершим", - пояснил он.

В августе Власов рассказал в интервью ТАСС, что диагностикой состояния гидролаборатории занимаются "экспертные организации, конструкторский ресурс предприятий госкорпорации "Роскосмос". Начальник ЦПК также допустил начало коммерческого использования объекта после реконструкции.

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности. Она включает в себя бассейн глубиной 12 м, в котором космонавты провели около 5 тыс. погружений в скафандрах "Орлан". За основу гидролаборатории специалисты взяли нефтеналивное хранилище. В разное время на ее платформе стояли сегменты станций "Салют" и "Мир", сейчас - модули МКС.

В 2014 году объект закрыли на реконструкцию. Изначально планировалось, что его откроют в 2015 году, однако сроки неоднократно сдвигались.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
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