СМИ: Сеул и Вашингтон могут обсудить расходы на оборону в октябре

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017.

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Республика Корея и США могут провести очередной раунд переговоров о распределении расходов на американский военный контингент на полуострове до конца октября, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы находимся на заключительной стадии согласования с США, чтобы начать следующий раунд переговоров до конца этого месяца", - приводит агентство слова сотрудника МИД Республики Кореи.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.