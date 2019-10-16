Войти
16.10.2019
РИА Новости

СМИ: Сеул и Вашингтон могут обсудить расходы на оборону в октябре

396
0
0
Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017
Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Республика Корея и США могут провести очередной раунд переговоров о распределении расходов на американский военный контингент на полуострове до конца октября, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы находимся на заключительной стадии согласования с США, чтобы начать следующий раунд переговоров до конца этого месяца", - приводит агентство слова сотрудника МИД Республики Кореи.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
THAAD
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
04.08.2017
Призрак новой войны. Зачем США запрещают своим гражданам ехать в КНДР
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
15.05.2017
Какой будет третья мировая
18.04.2017
Ким блефует перед Трампом
15.08.2016
Лучше системы THAAD, чем ад (Project Syndicate, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 10:04
  • 25
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 16.10 10:04
  • 1
Войны будущего начинаются сегодня
  • 16.10 09:54
  • 8
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 16.10 09:46
  • 2
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 16.10 09:16
  • 1
На западе России обновили самые большие в мире пушки
  • 16.10 07:54
  • 1
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕЛЬСЫ СО СКЛАДА
  • 16.10 06:33
  • 2
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 06:24
  • 16
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 16.10 03:09
  • 1
Минобороны Украины хочет стандарты НАТО и "гарнi" ЗРК
  • 16.10 00:52
  • 5
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 23:46
  • 7782
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 23:43
  • 2
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 15.10 23:05
  • 26
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 15.10 22:08
  • 0
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 15.10 22:01
  • 6
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года