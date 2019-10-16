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16.10.2019
Военное обозрение

Показан эффектный полёт на сверхмалой высоте МиГ-29С ВВС Алжира

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В Алжире проводятся тренировки пилотов истребителей МиГ-29С с различными вводными от командования. Одна из вводных состояла в осуществлении полёта на сверхмалой высоте – над аэродромом базирования.

кадр из ролика

Источник изображения: topwar.ru

По некоторым данным, на аэродроме базы военно-воздушных сил Алжира проводится реконструкция взлётно-посадочной полосы. Технический персонал аэродрома находился на ВПП в момент осуществления пролёта над ней алжирским лётчиком. Слышны возгласы о приближении самолёта. Судя по кадрам, истребитель пролетает на высоте не более 6 метров от поверхности, поднимая пыль на ВПП. После МиГ-29С начинает набор высоты с последующим заходом на второй круг.

Технический персонал отмечает, что это было эффектно, добавляя просьбу пилоту "пожалеть барабанные перепонки".


Алжир является одной из африканских стран, в авиационном парке ВВС которых истребители МиГ-29 представлены весьма обширно. По последним данным, таких самолётов в составе ВВС Алжира не менее 23, включая учебно-боевые варианты МиГ-29УБ. Среди других государств Африки, на вооружении которых состоят МиГ-29, - Египет, Чад, Судан, Эритрея. В суданских ВВС 20 истребителей МиГ-29 различных модификаций. У Египта - около 8, однако официальных данных не публикуется.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Алжир
Египет
Судан
Чад
Эритрея
Продукция
МиГ-29
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