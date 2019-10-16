В Польше спустили на воду второй тральщик проекта 258 типа Kormoran

В Польше спустили на воду второй новейший тральщик проекта 258 типа Kormoran. Торжественная церемония прошла на польской верфи Remontowa Shipbuilding (официальное название Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J. Pilsudskiego S.A.) в Гданьске.

спуск на воду второго тральщика ORP Albatros Источник изображения: navaltoday.com

Корабль ORP Albatros является вторым в серии и первым серийным после головного тральщика Kormoran, вошедшего в состав ВМС Польши в конце ноября 2017 года. Корабль построен в рамках опциона на два дополнительных корабля. Кроме того, 14 октября состоялась церемония резки стали для третьего корабля серии, который получит название ORP Mewa.

Проект 258 является долгостройной программой польского флота по созданию тральщика нового поколения, начатой еще в 1980-е годы. Первый вариант проекта 257 под шифром Kormoran был закончен в 1999 году, но отменен постройкой по финансовым и техническим причинам в 2002 году. В своем нынешнем облике программа как Kormoran II была реанимирована в 2007 году. Проектирование корабля велось с 2011 года совместно конструкторским бюро Centrum Techniki Morskiej (CTM) и верфью Remontowa Shipbuilding, их консорциум и получил в сентябре 2013 г контракт Минобороны Польши на постройку головного тральщика (с опционом еще на два) общей стоимостью 1,2 млрд. злотых (около 320 млн. долларов)

Тральщики типа Kormoran имеют корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.

головной тральщик проекта 258 Kormoran Источник изображения: navaltoday.com

Сообщается, что "противоминное вооружение корабля должно включать разработанные центром СТМ интегрированную систему противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka".

Артиллерийское вооружение: 23-мм спаренная зенитная артустановка ZU-23-2MR Wrobel II, четыре комплекта ПЗРК Grom, а также три 12,7-мм пулемета ZMT WKM-Bm. В дальнейшем ZU-23-2MR Wrobel II планируется заменить новой польской 35-мм одноствольной артустановкой Triton.