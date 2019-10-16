Французы будут прослушивать командно-штабные учения России "Гром"

Французский разведывательный корабль Dupuy de Lme (A759) прибыл в порт Риги.

Установленная на корабле аппаратура способна принимать различные сложные, в том числе самые современные, виды передач, сообщения электронной почты и разговоры по сотовым телефонам.

Есть основания предполагать, что его присутствие в Прибалтике связано со стратегическими командно-штабными учениями России "Гром".

В России идут стратегические командно-штабных учения по управлению вооруженными силами "Гром-2019", в ходе которых запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет.