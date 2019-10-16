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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

Французы будут прослушивать командно-штабные учения России "Гром"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Французский разведывательный корабль Dupuy de Lme (A759) прибыл в порт Риги.

Установленная на корабле аппаратура способна принимать различные сложные, в том числе самые современные, виды передач, сообщения электронной почты и разговоры по сотовым телефонам. 

Есть основания предполагать, что его присутствие в Прибалтике связано со стратегическими командно-штабными учениями России "Гром".

В России идут стратегические командно-штабных учения по управлению вооруженными силами "Гром-2019", в ходе которых запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. 

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Страны
Россия
Франция
Проекты
Военные учения
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