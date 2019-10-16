Французы будут прослушивать командно-штабные учения России "Гром"
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Французский разведывательный корабль Dupuy de Lme (A759) прибыл в порт Риги.
Установленная на корабле аппаратура способна принимать различные сложные, в том числе самые современные, виды передач, сообщения электронной почты и разговоры по сотовым телефонам.
Есть основания предполагать, что его присутствие в Прибалтике связано со стратегическими командно-штабными учениями России "Гром".
В России идут стратегические командно-штабных учения по управлению вооруженными силами "Гром-2019", в ходе которых запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет.
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