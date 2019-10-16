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16.10.2019
Российская газета

Атомные бомбы США застряли в Турции

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Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

Правительство США ищет способ эвакуировать полсотни термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик. Американские власти решили, что пора подыскать им новое, более надежное хранилище на фоне резкого охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой и в особенности после начала операции турецкой армии на севере Сирии. Инджирлик находится в 400 километрах от театра военных действий.

Угроза, что ядерное оружие попадет не в те руки и будет применено, минимальна, пишет The Drive. Хранилище на авиабазе надежно охраняется, а сами боеприпасы имеют систему защиты от несанкционированного использования.  Для активации взрывателя необходимо ввести 12-значный код, другая комбинация цифр способна вывести бомбу из строя. При этом внутри боеприпаса активируется тепловая батарея, которая выжигает управляющую термоядерным зарядом электронику. Но даже в таком случае в каждой B61 остается оружейный плутоний, пригодный для создания "грязной бомбы" - она, возможно, и не вызовет ядерного взрыва, а вот радиоактивное заражение - вполне. 

Вывоз ядерного оружия из Турции связан с массой трудностей. Часть из них обусловлены американскими инструкциями: согласно им, транспортировка ядерных боеприпасов должна сопровождаться усиленными мерами безопасности - в частности, военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, занимающейся перевозками ядерных материалов, запрещено выполнять полеты над районами "с нестабильной ситуацией". Это означает, что путь на восток и юг с Иджилика им закрыт.

Теоретически можно было бы переместить бомбы на северо-запад, в хранилища Белгии, ФРГ или Нидерландов, где США также разместили свое ядерное оружие, - но правительства этих стран крайне неохотно идут навстречу в таких вопросах, не желая раздражать избирателей. Наконец, сама Турция не спешит расстаться с американским оружием. "Эти бомбы теперь, по сути, заложники Эрдогана", - пишет The New York Times.


Антон Валагин

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Страны
Германия
Нидерланды
Сирия
США
Турция
Продукция
B61 ЯБ
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Персоны
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