Атомные бомбы США застряли в Турции

Правительство США ищет способ эвакуировать полсотни термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик. Американские власти решили, что пора подыскать им новое, более надежное хранилище на фоне резкого охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой и в особенности после начала операции турецкой армии на севере Сирии. Инджирлик находится в 400 километрах от театра военных действий.

Угроза, что ядерное оружие попадет не в те руки и будет применено, минимальна, пишет The Drive. Хранилище на авиабазе надежно охраняется, а сами боеприпасы имеют систему защиты от несанкционированного использования. Для активации взрывателя необходимо ввести 12-значный код, другая комбинация цифр способна вывести бомбу из строя. При этом внутри боеприпаса активируется тепловая батарея, которая выжигает управляющую термоядерным зарядом электронику. Но даже в таком случае в каждой B61 остается оружейный плутоний, пригодный для создания "грязной бомбы" - она, возможно, и не вызовет ядерного взрыва, а вот радиоактивное заражение - вполне.

Вывоз ядерного оружия из Турции связан с массой трудностей. Часть из них обусловлены американскими инструкциями: согласно им, транспортировка ядерных боеприпасов должна сопровождаться усиленными мерами безопасности - в частности, военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, занимающейся перевозками ядерных материалов, запрещено выполнять полеты над районами "с нестабильной ситуацией". Это означает, что путь на восток и юг с Иджилика им закрыт.

Теоретически можно было бы переместить бомбы на северо-запад, в хранилища Белгии, ФРГ или Нидерландов, где США также разместили свое ядерное оружие, - но правительства этих стран крайне неохотно идут навстречу в таких вопросах, не желая раздражать избирателей. Наконец, сама Турция не спешит расстаться с американским оружием. "Эти бомбы теперь, по сути, заложники Эрдогана", - пишет The New York Times.

Антон Валагин