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Президент Макрон прав: НАТО пора распустить (The Guardian, Великобритания)

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на саммите НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на саммите НАТО.
Источник изображения: © AFP 2019, LUDOVIC MARIN

Ни политики, ни СМИ не поддержали взгляд Макрона на НАТО. Однако обычные британцы иного мнения. "Гардиан" публикует письма читателей, где высказывается поддержка заявлению французского президента и подчеркивается не только беспочвенное существование НАТО, но и негативное влияние США на Европу.

Сейчас НАТО является для США рынком-заложником, покупающим у Америки дорогое вооружение, пишет Энтони Мэтью. А Рей-Стрит подчеркивает ядерные амбиции США.

Президент Макрон вынес НАТО приговор: смерть мозга. Это болезнь с неизбежным летальным исходом, а поэтому нам остается лишь отключить аппаратуру жизнеобеспечения и похоронить труп.

Что касается НАТО, то сделать это надо было уже давно. Первоначально альянс утверждал, что является оборонительным, однако около 30 лет назад, когда распался Советский Союз и был распущен Варшавский договор, такое утверждение стало неправдоподобным. У НАТО не осталось врагов, от которых надо защищаться, и блок лишился оправданий для своего существования.

В такой ситуации было логично распустить альянс, но вместо этого он начал изобретать себе врагов, чтобы оправдать собственное существование. Спровоцировать Россию и снова сделать из нее врага было легко. Для этого надо было просто принять в состав НАТО новых членов, приблизить территорию блока вплотную к российской границе и разместить войска неподалеку от Санкт-Петербурга (можно представить реакцию США, если бы Китай создал альянс с Мексикой и развернул свои войска на границе с Калифорнией). Сейчас НАТО является для США рынком-заложником, покупающим у Америки дорогое вооружение, в том числе, совершенно бесполезные ракеты "Трайдент", состоящие на вооружении у Британии.

Единственная претензия США к своим сателлитам заключается в том, что они тратят недостаточно на эту опасную военную технику и оружие. Америка подчеркивает, что ее собственные расходы на вооруженные силы в два раза больше. Эту несправедливость легко можно устранить, если США сократят свой военный бюджет вдвое. Сэкономленные деньги есть на что потратить, причем с огромной пользой для американского народа. Например, на здравоохранение.

Энтони Мэтью

Лестер

***

В статье "Что такое НАТО" от 4 декабря упущены некоторые факты. НАТО - это военный альянс с ядерным оружием, действующий по всему миру вплоть до Азии и Австралии. Он даже заключил соглашение с Колумбией (Договор Тлателолко от 1967 года), которая является безъядерной зоной.

Несмотря на разногласия между странами-членами, в политике блока по-прежнему господствуют США. Такая политика предусматривает хранение американских атомных бомб В61 на территории стран-членов, хотя это является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Такие бомбы хранятся на базах в пяти "неядерных странах", таких как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. В Турции они находятся на базе Инджирлик недалеко от сирийской границы. В то же время, Эрдоган заявляет, что ему хотелось бы сделать Турцию страной с собственным ядерным арсеналом.

США планируют модернизировать бомбы B61 до уровня B61-12, которые намного точнее и мощнее. Мощность В61 уже сегодня может составлять 340 килотонн, в то время как бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн. НАТО до сих пор не отказывается от доктрины первого ядерного удара, и за ней рабски следует Великобритания. В будущем году НАТО проведет крупные военные учения "Защитник" на всей территории Восточной Европы. Все это вряд ли способствует миру и безопасности граждан входящих в альянс стран и всего мира.

Рэй Стрит

Литлборо

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