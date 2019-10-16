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16.10.2019
Российская газета

В России создадут экспериментальные площадки для тестирования дронов

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России создадут сеть площадок для реальных и виртуальных испытаний беспилотных летательных аппаратов. Эти экспериментально-цифровые полигоны появятся до 2022 года и на них потратят порядка 570 миллионов рублей.

Подобные полигоны нужны для проектирования, испытания дронов и их сертификации. Об этом РИА Новости рассказал соруководитель рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков. На площадках будут проверять как сами беспилотные летательные аппараты, так и их системы, начиная от винта, двигателя и заканчивая каналами связи.

Сергей Жуков добавил, что с появлением специальных полигонов для испытаний беспилотников появится и возможность выдавать разрешения для дронов, которые весят более 30 килограммов. Их будут использовать в промышленных целях. Это может быть и доставка тяжелых грузов и мониторинг протяженных газопроводов или линий электропередачи.

Предполагается, что первые площадки для тестирования беспилотников появятся на аэродромах в Тверской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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