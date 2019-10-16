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16.10.2019
Вестник Мордовии

Протурецкие боевики захватили ракетно-пушечный Т-55МВ с "реактивной броней"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В Сирии, в районе города Манбидж протурецкие силы в ходе боестолкновения сумели захватить у правительственных войск Т-55МВ. Что случилось с экипажем, достоверно неизвестно. Все говорит о том, что он покинул поле боя.

Данный трофей можно считать достаточно ценным - эта модификация "пятьдесят пятого" считается одной из самых современных из состоящих на вооружении Сирийской арабской армии. Ее прозвали ракетно-пушечной за способность применять 100-мм управляемые снаряды 9К116 комплекса "Бастион".

Танк имеет систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Характеристики защиты значительно усилены за счет установки "реактивной брони" "Контакт-1", которая эффективно нейтрализует противокумулятивные боеприпасы.

К началу гражданской войны на вооружении находилось около 200 таких танков, но в ходе боев значительная часть из них была потеряна, поэтому сейчас каждая такая машина на счету.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Бастион
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