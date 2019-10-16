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16.10.2019
ТАСС

Рогозин пока не видит альтернативы кораблям "Союз" за рубежом

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Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019.
Источник изображения: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Роскосмоса рассчитывает, что корабли "Союз" послужат странам, которые имеют волю, желание и деньги, чтобы реализовывать свои космические программы, в том числе с Россией

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 14 октября. /ТАСС/. Российские пилотируемые корабли "Союз" пока остаются единственным средством доставки экипажей на орбиту и альтернативы им в виде зарубежных аналогов пока нет. Об этом сообщил в понедельник глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин журналистам в Эр-Рияде в рамках госвизита президента России Владимира Путина.

"Год назад все говорили, что монополия Роскосмоса на пилотируемый космос закончится, но она пока не заканчивается. Создание пилотируемых кораблей - дело не шуточное, это, прежде всего, безопасность. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у Boeing, ни у SpaceX, поэтому пока еще "Союзам" альтернативы нет, это надежная, проверенная машина", - сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос рассчитывает, что корабли "Союз" послужат странам, которые имеют волю, желание и деньги, чтобы реализовывать свои космические программы, в том числе с Россией.

Рогозин добавил, что во вторник полетит в Объединенные Арабские Эмираты и надеется на расширение сотрудничества с этой страной.

Недавно с Международной космической станции вернулся Хазаа аль-Мансури, первый астронавт в истории ОАЭ и третий из арабских государств человек в космосе. Аль-Мансури пробыл на МКС с 25 сентября до 3 октября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Полетали и хватит
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