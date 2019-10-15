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15.10.2019
ТАСС

Минобороны России опровергло публикацию об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В ведомстве назвали сообщения газеты The New York Times результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Публикация об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии является результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб", - сообщил генерал.

По словам Конашенкова, продемонстрированные в ролике аппаратура и софт, с помощью которой якобы стало известно об ударах ВКС РФ по госпиталям, являются разведывательно-боевым приложением американской Hala Systems, ее развертывание в Идлибе осуществлялось под контролем британской разведки с 2016 года.

"Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов", - отметил он, добавив, что наблюдательные посты развернутой системы используются "курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями дискредитировавших себя псевдоспасателей из "Белых касок".

"Наконец, передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT [The New York Times] якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - подчеркнул генерал.

В завершение Конашенков отметил, что якобы разбомбленный госпиталь для мирных жителей находился на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере. Оннапомнил, что ранее Минобороны организовало пресс-тур в находящуюся в непосредственной близости от указанных в публикации мест пещеру, где журналисты могли убедиться в том, что пещера использовалась как склад оружия и боеприпасов.

Опровергнутая публикация

В воскресенье The New York Times опубликовала результаты своего журналистского расследования, в основу которого, как утверждается, положен анализ записей радиопереговоров экипажей ВКС РФ, реестров данных перемещений российских военных самолетов, рассказов очевидцев и записей владельцев аккаунтов, зарегистрированных в Сирии. Газета утверждает, что записи радиопереговоров были предоставлены ей "сетью наблюдателей, настаивающих на сохранении своей анонимности ради личной безопасности".

Согласно публикации, все этисведения указывают на то, что российские самолеты пролетали над четырьмя больницами Идлиба в момент нанесения по ним ударов с воздуха 5-6 мая. Эти медучреждения были на добровольных началах внесены в список деконфликтинга ООН. Газета утверждает, что удары наносились прицельно по гражданским объектам из списка деконфликтинга якобы с целью подавить последние очаги сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
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Великобритания
Россия
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Персоны
Башар Асад
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