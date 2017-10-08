Конфликт в Сирии вступил в базу противостояния



Война в Сирии.

Источник: Alaa al-Faqir / Reuters Война в Сирии.Источник: Alaa al-Faqir / Reuters

Минобороны утверждает, что объект Пентагона мешает солдатам Башара Асада наступать на восток

Минобороны РФ вчера выдвинуло очередные претензии к действиям Пентагона в Сирии. По утверждению российских военных, из зоны безопасности американской военной базы в пункте Эт-Танф, "как черти из табакерки" совершают вылазки "мобильные группы" боевиков "Исламского государства" (ИГ). В Пентагоне обвинения отвергают, утверждая, что готовят в Эт-Танфе бойцов сирийской группировки "Магавир Эс-Саура" для борьбы с радикальными исламистами. Российские военные убеждены, что эта группировка, оппозиционная официальному правительству Сирии, активно сотрудничает с ИГ и даже снабжает боевиков амуницией.

Обвинения, высказанные вчера Минобороны РФ, стали продолжением линии, взятой ведомством после инцидента с нападением боевиков на пост российской военной полиции в зоне деэскалации Идлиб (см. “Ъ” от 21 сентября). Ранее военные дважды обвиняли Пентагон в прямой поддержке боевиков запрещенного в РФ ИГ: в первый раз — после подозрений в передаче информации о расположении российских и сирийских войск в Идлибе, во второй — в передаче координат постов сирийских военных в районах Харбат аш-Шхеми и Эль-Басири. Оба раза Пентагон эти заявления отвергал (см. “Ъ” от 5 октября).

Вчера официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что большой проблемой для сирийских войск, ведущих боевые действия против исламистов в Дейр-эз-Зоре и продвигающихся на восток страны, стало присутствие американской военной базы в пункте Эт-Танф. "Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось “необходимостью проведения операций против ИГ”,— заявил генерал Конашенков.— Однако за полгода существования этой базы неизвестно ни об одной операции американцев против исламистов". Он сослался на ранние заявления Пентагона, согласно которым на базе, находящейся под прикрытием тактической авиации и реактивных систем залпового огня, работают инструкторы США, Великобритании и Норвегии, которые занимаются подготовкой бойцов "Новой сирийской армии". "В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую черную дыру на сирийско-иорданской границе,— добавил представитель ведомства.— А вместо “Новой сирийской армии” как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки мобильные группы “Исламского государства”". Он также напомнил, что в зоне безопасности базы расположен крупнейший лагерь беженцев — Ар-Рукбан, где находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

"К ним американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций, беженцы являются, по сути, заложниками, а точнее, живым щитом американской базы",— резюмировал генерал Конашенков, добавив, что подобными "барьерами", кроме США в Сирии пользуются только террористы.

В Пентагоне эти обвинения опровергли, сказав, что "цель коалиции США в Сирии — борьба с исламистами, а любые заявления об обратном — нелепы". "Коалиция продолжает свою работу по подготовке партнерских сил в районе трех границ (Сирии, Ирака и Иордании.— “Ъ”) как часть кампании по борьбе с ИГ по всей Сирии и Ираку",— пояснили "РИА Новости" в ведомстве. Там же уточнили: коалиция продолжает проводить патрулирование из Эт-Танфа для обучения и подготовки группировки "Магавир Эс-Саура", которая будет бороться с исламистами.

Правда, у российской стороны, по словам источника “Ъ”, есть доказательства того, что некоторые подразделения группировки "Магавир Эс-Саура" (входит в оппозиционную сирийским правительственным войскам "Свободную сирийскую армию") активно сотрудничают с радикальными исламистами, передавая им амуницию и стрелковое оружие. "Данные разведки, в том числе агентурной, эту информацию подтверждают",— утверждает собеседник “Ъ”. По его словам, "американские партнеры не смогли выполнить своего обещания и отделить оппозицию от радикальных исламистов". "Теперь боевики переоделись и стали произносить другие лозунги, но от своих идей не отказались",— сообщает источник.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ говорили о готовности приступить "к полному уничтожению" всех боевиков в зоне безопасности базы Эт-Танф.

Иван Сафронов