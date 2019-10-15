В ходе учений стратегических сил "Гром-2019" будут выполнены 16 пусков крылатых и баллистических ракет

ЦАМТО, 14 октября. В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019" будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе "Булавы" и "Синевы".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"В ходе учения запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться 10 аэродромов на всей территории страны", – сказал Е.Ильин на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", – цитирует "РИА Новости" Е.Ильина.

Он сообщил, что "на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования".

Е.Ильин подчеркнул, что учения стратегических ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах, иностранные контингенты к учениям не привлекаются, отмечает агентство.

По данным военного ведомства, учения пройдут с 15 по 17 октября. К ним будут привлечены около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 ед. боевой и специальной техники, передает "РИА Новости".