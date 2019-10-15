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15.10.2019
Военное обозрение

В Индии встревожены китайской помощью Пакистану в создании истребителя 5 поколения

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Индийские СМИ выходят с материалами, в которых читается чувство тревоги в связи с публикацией военно-технического доклада в Пакистане. В докладе говорится о том, что пакистанские специалисты завершили первый этап "концептуального проектирования" перспективного истребителя пятого поколения. При этом добавляется, что ожидается осуществить работу ещё на трёх этапах.

Истребитель J-20 ВВС Китая (фото ВВС КНР)

Источник изображения: ВВС Китая

Встревожены в Индии в связи с тем, что помочь Пакистану в создании самолёта пятого поколения вызвался Китай. Отмечено, что Китай может частично использовать в совместной деятельности с Пакистаном наработки от своего истребителя J-20.

В пакистанских СМИ тем временем пишут о том, что новейший истребитель не станет для ВВС страны "самолётом под ключ", который предоставят китайские партнёры. Речь идёт именно о совместной работе по созданию стелс-истребителя нового поколения.

Приводится заявление бывшего командующего ВВС Пакистана Сохейла Амана:

Пакистан сотрудничает с китайскими экспертами в производстве самолётов следующего поколения.

Для реализации этого проекта в Пакистане планируют создать особую технолого-экономическую зону, для работы в которой будут активно привлекаться китайские специалисты.

А буквально несколько дней назад начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Ракеш Бхадаурия заявил о том, что Индия не станет покупать истребители 5-го поколения за рубежом, а "скоро сама создаст свой стелс-истребитель". Индийских экспертов смутило слово "скоро", ведь ранее сообщалось, что такой самолёт у Индии (AMCA) появится не ранее 2030 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
J-20
Компании
Dauria Aerospace
Проекты
Истребитель 5 поколения
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