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15.10.2019
ТАСС

Россия проведет учения стратегических сил с 213 пусковыми установками РВСН

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РВСН России
РВСН России.
Источник изображения: youtube.com

В учениях 15-17 октября примут участие 12 тыс. человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия проведет 15-17 октября учения стратегических сил с участием 12 тыс. человек, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), 105 самолетов и пяти подлодок. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в понедельник.

"В период с 15 по 17 октября 2019 года пройдет стратегические командно-штабные учения по управлению вооруженными силами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в учениях участвуют "около 12 тыс. человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники".

"В ходе учений будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам Пембой, Чижа и Кура", - отмечают в ведомстве.

В них примут участие оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части РВСН, дальняя и военно-транспортная авиация, а также соединения и воинские части, обеспечивающие действий сил стратегического сдерживания и подразделения спецназначения в роли сил условного противника.

Кроме того, будут задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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