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15.10.2019
Интерфакс-АВН

Авиация ЦВО перебазирована в Таджикистан для участия в учении "Нерушимое братство-2019"

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Екатеринбург. 14 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Самолеты и вертолеты Центрального военного округа перебазированы в Таджикистан для участия в совместном учении с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективными миротворческими силами (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", сообщает пресс-служба ЦВО.

Экипажи самолетов Су-24МР из Челябинской области и штурмовиков Су-25 с российской авиабазы "Кант" выполнили полеты в составе пар и прибыли на военный аэродром Гиссар, преодолев от 800 до 4 тыс. километров.

Тяжелые транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" доставили из Новосибирска в Душанбе вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также авиационные средства поражения, командный и инженерно-технический состав для подготовки авиационной техники.

В рамках учений на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан летчики проведут воздушную разведку, отработают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям, проведут прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

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