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Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов

14.11.2017 РИА Новости 143 0
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М
Источник: © ТАСС

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия перебросила около 40 самолетов и вертолетов ЦВО на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистан, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору, в которых примут участие коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ", - сказал он.

По словам Рощупкина, шесть бомбардировщиков Су-24М совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ - с российской авиабазы Кант, расположенной в Киргизии. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачёво.

Летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечит доставку грузов военного назначения и высадку десантов, рассказал Рощупкин.

Он добавил, что в учениях примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы - всего более пяти тысяч солдат и офицеров.
13.11.2017
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