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15.10.2019
Военное обозрение

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

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Норвежские F-35 обладают уникальной особенностью, которая отличает их от версий этого истребителя, собранных для других стран, но она не работает так, как требуется, пишет Defense News. Эта необычная черта – парашют, который используется для торможения самолета при посадке в северных условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Это действует не так, как мы предполагали. Тем не менее, наш опыт эксплуатации F-35 на скользких ВПП аэродромов заключается в том, что он безопаснее и проще, чем F-16. […] Благодаря устойчивости самолета F-35 легче взлетать и приземляться на скользких аэродромах

- заявляет генерал Тонье Скиннарланд, глава военно-воздушных сил скандинавского государства.

По утверждению "Локхид Мартин", тормозной привод норвежского F-35 выполнен в виде контейнера между вертикальными стабилизаторами самолета. Активация переключателя высвобождает парашют, который создает сопротивление, помогая машине быстрее сбавить скорость на полосе.

Норвегия предъявляет крайне высокие требования к надежности, предусматривающие не более одного неудачного срабатывания на 10 000 применений. Однако летные испытания в прошлом году, а также последующие эксперименты показали, что нынешняя схема не соответствует заданному стандарту, обнаружены проблемы с тормозами. Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.

Они работают над этим

Представитель "Локхид Мартин" Майк Фридман поведал, что новый прототип конструкции уже проходит через технологические изыскания, необходимые для устранения нареканий, и что выполнение задач идет по графику. В то же время генерал Скиннарланд поясняет, что "для нас важно исправить" всё до наступления зимнего сезона 2020–2021 годов, хотя неприятные открытия при любом раскладе не помешают эксплуатировать самолет в соответствии с расписанием.

Несмотря на проблемы, норвежские военные твердо настроены использовать свои F-35. К 2022 году военно-воздушные силы скандинавского государства получат достаточно истребителей, чтобы "стелс" взял на себя задачу перехвата самолетов, пролетающих вблизи национального воздушного пространства. По словам Скиннарланд, только тогда Осло сможет полностью отказаться от своих F-16, которые составляют основу парка сейчас.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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