Путин: Когда у других стран появится новое оружие, России уже создаст другое

Российские специалисты продолжают вести разработку передовых вооружений, несмотря на то, что Россия уже обладает некоторыми образцами оружия, которого нет у других стран, например гиперзвуковым. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

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Россия продолжает создание образцов современного и перспективного вооружения, несмотря на то, что уже создала гиперзвуковое, которого пока нет ни у одной страны в мире. Безусловно, отметил Путин, в будущем в армиях ведущих стран появится гиперзвуковое оружие, но у России будет уже другое, превосходящее его. Российские специалисты не останавливаются на достигнутом, а продолжают перспективные разработки.

Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. (Знаю), над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают

- рассказал российский президент.

Отвечая на вопрос о размещении американских систем противоракетной обороны у российских границ, Владимир Путин заметил, что попытка таким образом нивелировать стратегический ядерный потенциал России обречена на неудачу.

Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это — попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка. Это уже очевидно. Я думаю, что и для специалистов уже очевидно

- подчеркнул Путин, добавив, что НАТО является простым инструментом политики США, поэтому никто в Вашингтоне не будет спрашивать разрешения у Европы, размещая на ее территории ракеты.