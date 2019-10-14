Непростые времена немецкой военной контрразведки MAD

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Allemagne: sous pression, la securite militaire s’ouvre au civil", немецкая военная контрразведка MAD уже в течение нескольких недель находится в напряженной ситуации, так как за нее взялась новая министр обороны Аннергет Крамп-Карренбауэр.

Она хочет реформировать службу, которую с 2015 года возглавляет ветеран спецслужб Кристо Грамм. Первым ее решением стало назначение в начале сентября Бурхарда Евена заместителем Грамма. Это первый случай в истории MAD, когда гражданское лицо заняло столь высокий пост в спецслужбе. Эвен долгое время отвечал за управление контрразведки в во внешней разведке Германии BfV. Он должен улучшить координацию между MAD и BfV.

Кроме того, MAD в настоящее время является объектом расследования специального следователя Бундестага Арне Шальтманна, который занимается вопросом проникновения в спецслужбу ультра-правых.

В настоящее время численность MAD составляет 1200 человек, но в 2019 году в нее должно влиться еще 200 человек, большая часть из которых являются гражданским персоналом.