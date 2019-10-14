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14.10.2019
Военное обозрение

Корабли ЧФ взяли на сопровождение эсминец ВМС США "Портер" в Чёрном море

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Американский эсминец УРО "Портер" (USS Porter DDG-78) в субботу вечером вошел в Черное море и сразу же был взят под контроль сил и средств Черноморского флота. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Источник изображения: https://twitter.com/USNavy

Согласно сообщению, после захода в акваторию Черного моря американский эсминец попал под контроль фрегата ЧФ "Адмирал Эссен" и малых ракетных кораблей "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Отмечается, что это уже седьмой заход американских кораблей в Черное море с начала года и второй "Портера", в частности. Ранее данный эсминец заходил в Черное море в августе.

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО "Портер" ВМС США. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево"

- говорится в сообщении.

В Военно-морских силах США назвали цель посещения американским эсминцем Черного моря. По словам командующей шестым флотом США вице-адмирала Лизы Франкетти, "это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству".

Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море

- приводит ее слова сайт флота.

USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. В настоящее время размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку. Может нести КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC.

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