Что ищет он в краю далёком: американский эсминец третий раз посетил Батуми

Источник изображения: https://twitter.com/USApoRusski

В грузинский порт Батуми прибыл американский эсминец УРО "Портер" (USS Porter DDG-78), об этом сообщило посольство США в Грузии.

Прибывший американский корабль был с радостью встречен в порту, ведь данное посещение Батуми для "Портера" не первое, до этого он побывал здесь уже два раза, при чем последний - в октябре прошлого года. Тогда грузинские власти заявили, что американский эсминец прибыл в Батуми чтобы "подчеркнуть сотрудничество США и Грузии в морской сфере".

Что же привело эсминец ВМС США на этот раз к грузинским берегам? В посольстве США на это ответили четко: корабль прибыл в Батуми "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной стабильности, совместной готовности и военно-морских возможностей с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе". Ну и подзаправиться не мешало бы, как топливом, так и продуктами.

Источник изображения: https://twitter.com/USApoRusski

Ничего нового в посольстве США не сказали. Все заходы американских кораблей и кораблей НАТО в акваторию Черного моря прикрываются "высокими" целями, показать приверженность ВМС США к: свободному судоходству, обеспечению безопасности на Черном море, укреплению региональной стабильности, взаимодействию с партнерами и т.д. и т.п. В действительности же, основная задача всех этих кораблей - непрерывное наблюдение за российским Черноморским флотом.

Американские корабли по очереди посещают своих партнеров, т.е. Украину и Грузию, где их встречают с великой помпой, а затем в местных СМИ (особенно этим "радует" Украина) появляются статьи с угрозами в адрес "агрессивной" России, которая теперь "будет знать свое место". Прибытие любого корабля выдается за великую помощь "союзников из США", пусть даже целью визита было просто дозаправиться.

Сколько пробудет эсминец "Портер" в грузинском порту, не уточняется. Видимо, выполнив положенную при таких визитах программу, он отправится дальше "обеспечивать свободное судоходство" или что там у них по программе, в акватории Черного моря. Хорошо, хоть имеется конвенция Монтре, которая устанавливает лимит пребывания в данном регионе кораблей нечерноморских государств в 21 сутки. Правда, не успеет остыть след "Портера", как в Черное море войдет еще один "блюститель безопасности" от США или НАТО.

Ну, а теперь немного о самом корабле: USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. В настоящее время размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку. Может нести КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC.