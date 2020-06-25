Войти
Военное обозрение

Что ищет он в краю далёком: американский эсминец третий раз посетил Батуми

443
0
0

Источник изображения: https://twitter.com/USApoRusski

В грузинский порт Батуми прибыл американский эсминец УРО "Портер" (USS Porter DDG-78), об этом сообщило посольство США в Грузии.

Прибывший американский корабль был с радостью встречен в порту, ведь данное посещение Батуми для "Портера" не первое, до этого он побывал здесь уже два раза, при чем последний - в октябре прошлого года. Тогда грузинские власти заявили, что американский эсминец прибыл в Батуми чтобы "подчеркнуть сотрудничество США и Грузии в морской сфере".

Что же привело эсминец ВМС США на этот раз к грузинским берегам? В посольстве США на это ответили четко: корабль прибыл в Батуми "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной стабильности, совместной готовности и военно-морских возможностей с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе". Ну и подзаправиться не мешало бы, как топливом, так и продуктами.

Источник изображения: https://twitter.com/USApoRusski

Ничего нового в посольстве США не сказали. Все заходы американских кораблей и кораблей НАТО в акваторию Черного моря прикрываются "высокими" целями, показать приверженность ВМС США к: свободному судоходству, обеспечению безопасности на Черном море, укреплению региональной стабильности, взаимодействию с партнерами и т.д. и т.п. В действительности же, основная задача всех этих кораблей - непрерывное наблюдение за российским Черноморским флотом.

Американские корабли по очереди посещают своих партнеров, т.е. Украину и Грузию, где их встречают с великой помпой, а затем в местных СМИ (особенно этим "радует" Украина) появляются статьи с угрозами в адрес "агрессивной" России, которая теперь "будет знать свое место". Прибытие любого корабля выдается за великую помощь "союзников из США", пусть даже целью визита было просто дозаправиться.

Сколько пробудет эсминец "Портер" в грузинском порту, не уточняется. Видимо, выполнив положенную при таких визитах программу, он отправится дальше "обеспечивать свободное судоходство" или что там у них по программе, в акватории Черного моря. Хорошо, хоть имеется конвенция Монтре, которая устанавливает лимит пребывания в данном регионе кораблей нечерноморских государств в 21 сутки. Правда, не успеет остыть след "Портера", как в Черное море войдет еще один "блюститель безопасности" от США или НАТО.

Ну, а теперь немного о самом корабле: USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. В настоящее время размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку. Может нести КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
SM-2
Иджис
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
25.02.2020
С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
26.02.2019
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации