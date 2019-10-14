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14.10.2019
ТАСС

Военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

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Источник изображения: © Архив EPA/ MC3 Jonathan Sunderman/U.S. Navy

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, контроль за действиями эсминца осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", а также корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший сегодня южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Porter ВМС США. Об этом сообщил журналистами сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", - сказали в военном ведомстве.

Эсминец Porter ВМС США уже входил в Черное море 8 августа этого года. Тогда его взял на сопровождение сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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