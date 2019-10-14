Путин: Россия создаст ракетные комплексы, способные преодолеть любую ПРО

Россия займется разработкой ударных комплексов, способных преодолеть любую систему противоракетной обороны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

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Отвечая на соответствующий вопрос, Владимир Путин пояснил, что Россия разработает ударные ракетные комплексы, которые преодолеют любую существующую систему противоракетной обороны в мире. Кроме того, российские конструкторы постоянно модернизируют уже имеющиеся на вооружении баллистические ракеты и создают другое оружие, которого пока нет ни у кого.

Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет

- заявил президент.

Накануне, выступая на Совете глав государств СНГ в Ашхабаде, Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. По его словам, ракеты будут разработаны, но не будут размещаться до того времени, пока это не сделают Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя возможный ответ на разработку США ранее запрещенных ДРСМД ракет, заявил, что Россия будет разрабатывать наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, названия которого он не привел.