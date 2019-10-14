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14.10.2019
ТАСС

Путин заявил, что российские ракетные комплексы смогут преодолеть любую систему ПРО

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Президент России подчеркнул, что Москва также создала другое оружие, "которого пока в мире ни у кого нет"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в способности разрабатываемых в России ударных комплексов преодолеть любую систему противоракетной обороны.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", - сказал российский лидер в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагменты которого опубликованы в субботу.

Путин напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. "А мы, кроме того, что их [баллистические ракеты] усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - подчеркнул президент РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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