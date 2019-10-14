Украина намерена модернизировать сербские танки Т-55

Харьковский "Завод имени Малышева" намерен получить возможный контракт на модернизацию сербских танков Т-55. Предварительные неофициальные переговоры на данную тему прошли в ходе выставки "Оружие и безопасность-2019", проходящей с Киеве. Об этом сообщает украинский портал mil.in.ua со ссылкой на сербское издание В92.

танк Т-55АГМ разработки ХКБМ им. Морозова Источник изображения: ХКБМ им. Морозова

Как сообщает сербское издание, во время выставки в Киеве прошла неофициальная встрече представителей харьковского "Завода имени Малышева" и сербского военного аналитика Влада Радуловича, в ходе которой обсуждался вопрос возможной модернизации сербских танков Т-55, которые должны быть восстановлены и модернизированы для формирования стратегического резерва вооруженных сил Сербии.

Согласно публикации, украинское предприятие выразило огромную заинтересованность в данном предложении и заверило, что имеет все возможности для проведения капитального ремонта и модернизации танков с установкой современных систем управления огнем, нового двигателя и пушки. При этом добавляется, что "ХЗиМ" предложил несколько вариантов модернизации, в том числе разработанный ХКБМ им. Морозова проект Т-55АГМ.

Наше конструкторское бюро имеет возможность капитального ремонта и глубокой модернизации танка Т-55. Кроме сохранения текущего калибра 100 мм, существует возможность установки новой 125-мм гладкоствольной пушки, и, в зависимости от типа модернизации, мощность двигателя может быть увеличена

- заявил заместитель генерального директора ГП “Завод им. Малышева” Дмитрий Иванцин.

Необходимо отметить, что официального обращения со стороны Сербии о модернизации танков Т-55 пока не было. Скорей всего, предложение Украины будет рассмотрено среди предложений других стран, после того, как Белград примет окончательное решение о проведении модернизации танков.