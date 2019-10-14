Число дисбатов в российской армии сокращается - Минобороны

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Рост дисциплины в российской армии привёл к снижению числа дисциплинарных батальонов в войсках, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны России Евгений Бурдинский.

"Количество дисбатов мы сокращаем, это говорит о том, что все категории военнослужащих проходят службу более дисциплинированно", - сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Повышение дисциплины в армии подтверждается и статистикой со стороны органов следствия и прокуратуры.