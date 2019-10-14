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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Число дисбатов в российской армии сокращается - Минобороны

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Осужденный военнослужащий отдельного дисциплинарного батальона во время работы
Осужденный военнослужащий отдельного дисциплинарного батальона во время работы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Рост дисциплины в российской армии привёл к снижению числа дисциплинарных батальонов в войсках, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны России Евгений Бурдинский.

"Количество дисбатов мы сокращаем, это говорит о том, что все категории военнослужащих проходят службу более дисциплинированно", - сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Повышение дисциплины в армии подтверждается и статистикой со стороны органов следствия и прокуратуры.

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