"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400

Турция объяснила покупку ЗРК С-400 у России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, почему Турция приобрела у России С-400. По его словам, власти страны устали "вечно просить" у стран-участниц НАТО их системы ПВО, поэтому государству потребовалось собственное оружие. Вместе с тем он отметил, что благодарен союзникам за помощь, которую они оказывают стране.

Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, потому что не хочет вечно просить НАТО устанавливать их системы ПВО. Об этом сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал с визитом в Турцию.

"До сегодняшнего дня у Турции не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают", - приводит РИА "Новости" слова министра иностранных дел Турции.

Он отметил, что говорит об этом не для критики. "Речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО.

Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - объяснил Чавушоглу.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин в ответ на заявление турецкого министра сказал, что власти Турции хотят надежно защитить свои территории благодаря С-400. Он отметили, что эта система ПВО является "самой эффективной и современной".

"Мы знаем бездарную работу системы Patriot во время войны в Персидском заливе в 2003 году, мы знаем о ее провале в Саудовской Аравии, когда хуситские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Поэтому турки выбрали то оружие, которое им нужно и которое будет надежно защищать их территорию и объекты", - отметил он в разговоре с RT. Таким образом, по мнению Литовкина, турецкая сторона также показывает свою самостоятельность, суверенитет и способность противостоять любому давлению.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции напомнил о том, что альянс не доволен, что теперь у Турции есть российские С-400.

"Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Вместе с тем он обратил внимание, что НАТО приветствует согласие Турции, которая является членом альянса, на проведение переговоров с США и другими странами союза с целью приобретения их комплексов ПВО.

Столтенберг также пообещал, что Североатлантический альянс "продолжит оказывать Турции поддержку в обеспечении противовоздушной обороны" территории, прилегающей к сирийской границе, передает ТАСС.

Он отметил, что НАТО за последние годы вложило огромные суммы в военную инфраструктуру в Турции.

"Мы поддерживаем Турцию благодаря нашему усиленному воздушному и морскому присутствию. На протяжении последних лет, НАТО инвестировало более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, военно-морские базы и радары", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что союз государств предоставляет Турции оборонительные ракетные системы, "помогая защищать турецкие границы". "Все это подтверждает твердую приверженность НАТО обеспечению безопасности Турции", - обратил внимание Столтенберг.

Поставки российских систем ПВО начались в середине июля этого года, в середине сентября был закончен второй этап передачи оружия. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Вместе с тем приобретение Турцией С-400 вызвало кризис американо-турецких отношениях. Вашингтон требовал, чтобы турецкие власти отказались от сделки и приобрести американские комплексы. В сторону Турции поступали неоднократные угрозы санкций. Помимо этого, США грозили задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Несмотря на это противостояние, Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" - разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

ЗРС действует на расстоянии 400 км. Если к ней подключить экстраординарные модули, С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, при условии, что они летят на высоте до 30 км.

Ангелина Мильченко