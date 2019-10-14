Войти
14.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Летчики-палубники начали тренировки на комплексе НИТКА в Крыму

144
0
0
Ейский комплекс НИТКА
Ейский комплекс НИТКА.
Источник изображения: Минобороны РФ

Летчики корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота на истребителях МиГ-29 приступили к тренировкам по зацепу за трос тормозного устройства на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном, НИТКА) в Крыму.

"Летчики уже провели четыре летных смены, в ходе которых отрабатывали навыки взлета и посадки на палубу условного авианесущего крейсера. В настоящее время выполнено 11 полетов, 37 пролетов над тренажером, имитирующим палубу авианосца, и 23 касания. До начала полетов на тренажере все пилоты сдали зачет на знание технических особенностей комплекса НИТКА и требований безопасности при выполнении учебно-боевых задач", – сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Отмечается, что на аэродром Саки, где находится НИТКА, было перебазировано три самолета МиГ-29К и два МиГ-29КУБ, также прибыли 17 летчиков.

Ранее сообщалось, что палубные летчики МиГ-29КР начали отработку полетов с посадкой на палубу авианосца в Крыму.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
НИТКА
Проекты
Авианосец
СФ
Похожие новости
14.10.2019
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму
28.11.2016
Военно-морской способ
16.03.2015
Небо и море под контролем
14.07.2007
МиГ-29К: еще один взлет. Пора думать и о самолетах для будущего российского авианосца
12.07.2007
МиГ-29К: ЕЩЕ ОДИН ВЗЛЕТ. ПОРА ДУМАТЬ И О САМОЛЕТАХ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО АВИАНОСЦА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:29
  • 1
Путин сообщил о выстраивании доверительных отношений с Саудовской Аравией в сфере ВТС
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления