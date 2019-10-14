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14.10.2019
WarSpot

Южная Корея замахнулась на атомный флот

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Источник изображения: warspot.ru

Южная Корея возвращается к идее создания атомного флота. Вчера, 10 октября, портал defenseworld.net сообщил о том, что ВМС Республики Корея создали целевую группу для разработки "подводных атомоходов".

Впервые о планах Южной Кореи вооружиться атомными субмаринами стало известно в 2004 году. Тогда в местные СМИ просочилась информация о разработанном южнокорейскими ВМС долгосрочном плане наращивания военной мощи, включающем постройку подлодок с ядерным реактором. Из-за возникшего скандала программу отменили.

Компьютерная модель субмарины проекта KSS-III

Источник изображения: navyrecognition.com

Теперь южнокорейский военный флот вновь возвращается к этому проекту. При этом в пресс-службе ВМС Южной Кореи указывают, что пока никакой конкретной работы не ведётся, а оперативная группа создана с целью "изучения возможностей".

По неофициальной информации, атомные подлодки могут быть созданы на базе субмарин проекта KSS-III (Chang Bogo III). Для южнокорейских ВМС планируется построить девять таких субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Подлодки первой серии имеют 83,5 м в длину и водоизмещение более 3000 т. Основным вооружением субмарин являются многоцелевые крылатые ракеты производства компании LIG Nex1 (пусковая установка будет вмещать 6 ракет), а также торпеды.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
LIG Nex1
Проекты
209 тип
ИТ
Ядерный щит
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