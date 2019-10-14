Государственные испытания первой "Варшавянки" для ТОФ прошли успешно

Первая "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила государственные испытания и начала подготовку к вводу в состав Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба завода-изготовителя ССЗ "Адмиралтейские верфи".

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Как говорится в сообщении, подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", построенная для ТОФ, успешно прошла государственные испытания, которые продлились с 4 по 10 октября. В настоящее время на корабле проводится ревизия, после которой будет проведена чистовая отделка субмарины. Одновременно с ней государственная комиссия начнет оформление приемного акта. Ранее сообщалось, что подлодка войдет в состав флота до конца года.

Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики

- говорится в сообщении.

Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" является седьмой субмариной данного типа, построенной для ВМФ РФ и первой в серии для ТОФ. Она была заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок.

Длина субмарины составляет 73 метра, ширина – 10 метров, предельная глубина погружения – 300 метров, скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и ударными ракетными комплексами "Калибр". За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".