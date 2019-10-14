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14.10.2019
Военное обозрение

Military Watch оценило шансы России построить собственные вертолетоносцы

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Сообщается о намерении ВМФ России построить и ввести в строй два универсальных десантных корабля. Их закладка состоится в первой половине 2020 г. на заводе в Крыму. Первый из кораблей войдет в строй к 2027 г. – в конце действия текущей Госпрограммы вооружений.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее ВМФ планировал приобрести четыре аналогичных корабля французского проекта Mistral и ввести их в строй к середине двадцатых. Два корабля строились французской промышленностью, два других должны были изготовить в России с применением зарубежных технологий. В 2014 г. Париж в одностороннем порядке разорвал контракт. Это привело к отмене планов по будущему строительству нескольких кораблей с возможностью несения авиагруппы.

Как пишет военный интернет-журнал Military Watch, СССР был мощнейшим государством с точки зрения корабельного строительства и технологий самолетов вертикального взлета. Но производственные мощности для таких задач были потеряны при распаде государства. Крупнейшие верфи СССР достались Украине. Их сотрудники остались без работы или приняли участие в проектах для Китая.

До недавнего времени ВМФ России уделял внимание модернизации старых кораблей, но пока не строил новые с водоизмещением более 10000 т. Строительство фрегата "Адмирал Горшков" и других кораблей этого проекта показало изменение политики: теперь флот развивают за счет строительства новых боевых единиц.

По имеющимся сведениям, два новых десантных корабля, планируемых к строительству в Крыму, по размерам будут похожи на "Мистрали". Это означает, что полное водоизмещение будет достигать 22000 т. Примечателен тот факт, что Франция, несмотря на разрыв контракта, все же передала России нужные технологии. Это произошло под предлогом адаптации российских вертолетов Ка-52 к применению на французских кораблях. Париж не хотел расторгать договор с Москвой, но сделал это под давлением извне. Так что Франция могла согласиться на косвенную передачу кораблестроительных технологий.

Источник изображения: topwar.ru

В контексте строительства кораблей с авиагруппой Россия вновь занялась тематикой палубных самолетов. Сейчас речь идет об истребителе с вертикальным взлетом Это будет преемник самолета Як-141, предназначенный для работы на будущих легких авианосцах или УДК с небольшой полетной палубой водоизмещением 35000 т. Получившийся комплекс в виде корабля и самолета будет похож на китайский УДК "Тип 075".

Российские планы по строительству десантных кораблей с авиагруппой обсуждаются одновременно с вопросом строительства полноценных авианосцев среднего и тяжелого классов. Изучается возможность строительства кораблей, похожих на нынешний "Адмирал Кузнецов", или более крупных боевых единиц по типу недостроенного "Ульяновска".

Вне зависимости от окончательного выбора авианосцы получат электромагнитную катапульту и перспективные палубные истребители – вероятнее всего, модификацию Су-57.

Результаты амбициозной российской авиастроительной программы будут ясны лишь в тридцатых годах. Они прямо зависят от экономических и промышленных возможностей России. Кроме того, повлиять может возможное сотрудничество России и Китая. Последний активно прорабатывает свою крупную программу строительства авианосцев, и после отработки технологий мог бы заняться их экспортом.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Франция
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Ка-52
Мистраль (Mistral)
ПАК ФА
Як-141
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
22350
Авианосец
ИТ
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